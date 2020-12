Coronavirus, Bolsonaro: “Vaccino gratuito e volontario per tutti, dopo la tempesta arriverà la quiete” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha detto che il suo Paese sta andando verso la “normalita’”, in relazione alla pandemia da Coronavirus, nel presentare il piano nazionale di vaccinazione “volontaria” contro il Covid-19, nel corso di una cerimonia svoltasi al Palacio do Planalto, sede del governo a Brasilia. Bolsonaro ha poi annunciato che “sicuramente questa settimana” firmerà il decreto che stanzia 20 miliardi di reais (circa 3,8 miliardi di dollari) per l’acquisto del farmaco che soddisferà i “criteri di sicurezza ed efficacia” fissati dall’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa). Il presidente – che ieri ha reso nota la sua intenzione di non vaccinarsi – ha infine confermato che il Vaccino sarà applicato “gratuitamente e volontariamente a tutti i brasiliani”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente brasiliano Jair, ha detto che il suo Paese sta andando verso la “normalita’”, in relazione alla pandemia da, nel presentare il piano nazionale di vaccinazione “volontaria” contro il Covid-19, nel corso di una cerimonia svoltasi al Palacio do Planalto, sede del governo a Brasilia.ha poi annunciato che “sicuramente questa settimana” firmerà il decreto che stanzia 20 miliardi di reais (circa 3,8 miliardi di dollari) per l’acquisto del farmaco che soddisferà i “criteri di sicurezza ed efficacia” fissati dall’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa). Il presidente – che ieri ha reso nota la sua intenzione di non vaccinarsi – ha infine confermato che ilsarà applicato “gratuitamente e volontariamente ai brasiliani”. L'articolo ...

