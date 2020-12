Coronavirus, bollettino del 16 dicembre: 680 morti (totale 66.537), 17.752 nuoci contagi, 2.926 terapie intensive (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Scende al 35% il numero delle terapie intensive occupate in Italia da pazienti Covid, ancora il 5% oltre la soglia di allerta. Prosegue il trend di miglioramento anche nei reparti, dove calano al 42% i posti letto Covid, ovvero il 2% oltre la soglia critica Leggi su firenzepost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Scende al 35% il numero delleoccupate in Italia da pazienti Covid, ancora il 5% oltre la soglia di allerta. Prosegue il trend di miglioramento anche nei reparti, dove calano al 42% i posti letto Covid, ovvero il 2% oltre la soglia critica

