Coronavirus | Andreoni Simit | ' contro Covid poche opzioni terapeutiche'

Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - "contro Covid-19 oggi abbiamo poche opzioni terapeutiche. Dallo scorso febbraio abbiamo capito quali sono i farmaci che non dobbiamo usare perché inefficaci e quali, invece, possiamo sfruttare. Sicuramente l'antivirale che noi oggi utilizziamo di più è il remdevisir: il suo compito è bloccare la replicazione del virus. Questo trattamento ha dimostrato finora una buona attività e una buona efficacia nei confronti dei malati. Poi ci sono il cortisone e l'eparina che somministriamo in quei pazienti che hanno una insufficienza respiratoria, quindi in una fase più avanzata della malattia. In alcuni casi i farmaci anti-interleuchina 6, che servono a controllare in qualche modo la tempesta citochinica che si realizza quando la malattia tende ad evolvere e a ...

Durante il Congresso Simit, numerose sessioni sono state dedicate al coronavirus. "In questo momento – spiega Andreoni – il Sars-Cov2 preoccupa particolarmente noi ricercatori nell'ambito delle ...

Durante il Congresso Simit, numerose sessioni sono state dedicate al coronavirus. "In questo momento – spiega Andreoni – il Sars-Cov2 preoccupa particolarmente noi ricercatori nell'ambito delle ...