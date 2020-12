Coronavirus: ancora 13 vittime. Zona rossa nazionale, Fugatti: 'Attendiamo domani' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come riporta Today, il governo di Giuseppe Conte è diviso su quali misure prendere in considerazione per la stretta annunciata nei giorni scorsi e confermata martedì 15 dicembre così come sui tempi, ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 17 dicembre 2020) Come riporta Today, il governo di Giuseppe Conte è diviso su quali misure prendere in considerazione per la stretta annunciata nei giorni scorsi e confermata martedì 15 dicembre così come sui tempi, ...

Agenzia_Ansa : Rianimazioni e ricoveri: -3% in 7 giorni, ancora oltre la soglia. Monitoraggio Agenas, scende al 35% il numero di t… - Agenzia_Ansa : #Covid, 17.572 nuovi casi, 680 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività cala all'8.8% #ANSA #coronavirus - Thepapa14 : Italiani ma non siete stanchi di questi soprusi ???? E basta quanto ancora volete subire prima di reagire ???… - CARONTEII : @aedtalkshow Fate queste Domande: - se uno si Vaccina per il coronavirus deve tenere ancora la mascherina? - Il va… - ChiarettaV83 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, 17.572 nuovi casi, 680 vittime nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività cala all'8.8% #ANSA #coronavirus http… -