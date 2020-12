Coronavirus, altri tre morti a Torre Annunziata (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 80 i nuovi casi di contagio da Covid-19 negli ultimi cinque giorni. Al contempo si registrano anche 41 guarigioni e tre decessi. Sono 259 i cittadini attualmente positivi: 240 posti in isolamento ... Leggi su napolitoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sono 80 i nuovi casi di contagio da Covid-19 negli ultimi cinque giorni. Al contempo si registrano anche 41 guarigioni e tre decessi. Sono 259 i cittadini attualmente positivi: 240 posti in isolamento ...

