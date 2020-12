Coronavirus | 17 572 nuovi casi e 680 morti Da lunedì a oggi più contagi degli stessi giorni della scorsa settimana con più tamponi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Oltre 17mila, 680 decessi nelle ultime 24 ore, un nuovo calo di ricoverati. Ma daadsono stati 44.446 iaccertati, neglierano stati 41.318. Il valore assoluto, va detto, è influenzato anche dall’incremento dei: martedì scorso era giorno festivo e il numero dei test riportati il giorno dopo nel bollettino furono appena 118mila.sono invece 199.489 iprocessati, con un tasso di positività dell’8,80% visti i 17.572 positivi rintracciati. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

