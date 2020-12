Convocati Juventus Atalanta | buone notizie | torna capitan Chiellini

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)– Manca sempre meno al prossimo match della Juve di Pirlo. Oggi alle 18.30 Pirlo sfiderà Gasperini.andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino. Assente ancora Demiral infortunato, matra i. L’ha il problema Gomez. L’argentino al centro di una lite con Gasperini potrebbe partire dalla panchina per scelta tecnica., la lista di Pirlo Tanti giovani come Dragusin, Frabotta, Portanova e Da Graca., presente anche Pinsoglio dopo la giornata di squalifica. Ancora KO Demiral. Ecco di seguito idi Andrea ...