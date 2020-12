Conte: “Stiamo lavorando per ulteriori misure, assembramenti ci hanno preoccupato” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Le misure stanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando – e hanno preoccupato anche gli esperti – quelle situazioni di assembramenti dei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo“. Lo dice il premier Giuseppe Conte nel corso della registrazione di “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove stasera alle 21:25. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza. Lestanno funzionando fin qui ma ci stanno preoccupando – eanche gli esperti – quelle situazioni didei giorni scorsi. Faremo qualche intervento aggiuntivo“. Lo dice il premier Giuseppenel corso della registrazione di “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove stasera alle 21:25. SportFace.

matteosalvinimi : #Salvini: Come centrodestra stiamo facendo proposte sui temi che riguardano la vita vera. Lascio che Conte e Renzi… - Ettore_Rosato : Si va fino in fondo. Se Conte pensa di distribuire 200 miliardi di #Recovery, su cui si gioca il futuro dell'Italia… - NicolaPorro : La ?????????? ???? ?????????????? che stiamo assistendo in queste ore è soltanto un bluff. Ecco cosa ha in mente davvero #Conte,… - AntDoinel : @PatriziaRametta @LegaSalvini @matteosalvinimi @borghi_claudio @lucabattanta @Rinaldi_euro @simo6608 @valy_s… - nuovalepanto : RT @LaMentegatta: #Conte sta registrando un programma?? #Bellanova è a Bruxelles ???? Noi stiamo aspettando la disfatta di Natale. #SeQuestoÈu… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Stiamo Inter, Conte: "Stiamo sott'acqua e con l'elmetto. Piano B? Ve lo spiego" Tuttosport Coronavirus, Conte: "A Natale stretta aggiuntiva per massima resilienza"

"Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando delle nuove misure anti-Covid ...

Natale, stasera vertice a Palazzo Chigi sulle nuove strette

Stasera si terrà a Palazzo Chigi il vertice che potrebbe definire quali saranno le nuove strette che potrebbero entrare in vigore a Natale.

"Stiamo lavorando per cercare di rinforzare il piano natalizio. Noi dobbiamo arrivare in condizione di massima resilienza". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando delle nuove misure anti-Covid ...Stasera si terrà a Palazzo Chigi il vertice che potrebbe definire quali saranno le nuove strette che potrebbero entrare in vigore a Natale.