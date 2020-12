Conte non esclude il rimpasto “Se c’è malcontento bisogna ascoltarlo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento stiamo completando il confronto con le forze politiche, il rimpasto è uno dei temi. Se ci sono delle richieste bisogna ascoltarlo, se c’è del malessere bisogna ascoltarlo e comprenderlo. Dopodichè ci ritroveremo insieme e tireremo le fila delle diverse posizioni”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte durante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove stasera alle 21:25.“Sulle parole di Renzi si sta creando una gara a chi mette più poltrone a disposizione. A parte le battute dobbiamo tutti assumerci le responsabilità – ha sottolineato Conte -, Italia Viva è parte di questo progetto politico, dobbiamo adesso chiarirci, dirci le cose che non vanno, affrontare i problemi nel merito, non ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento stiamo completando il confronto con le forze politiche, ilè uno dei temi. Se ci sono delle richieste, se c’è del malesseree comprenderlo. Dopodichè ci ritroveremo insieme e tireremo le fila delle diverse posizioni”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppedurante la registrazione di “Accordi&Disaccordi” in onda sul Nove stasera alle 21:25.“Sulle parole di Renzi si sta creando una gara a chi mette più poltrone a disposizione. A parte le battute dobbiamo tutti assumerci le responsabilità – ha sottolineato-, Italia Viva è parte di questo progetto politico, dobbiamo adesso chiarirci, dirci le cose che non vanno, affrontare i problemi nel merito, non ...

