Conte: "Crisi dannosa per Paese. Vediamo se possibile andare avanti con Renzi" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - "Una Crisi credo che non farebbe bene non solo al Paese ma a tutto l'elettorato di M5s, del Pd e di Iv, che crede in un percorso comune. Quando si costruisce bisogna avere molta pazienza". A mettere in guardia la maggioranza dai rischi di una possibile Crisi di governo è il premier Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' sul Nove. "Un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza", scandisce Conte. "Se non ci fosse questo sostegno, è inutile sottolineare quali sarebbero le conseguenze". Il presidente del Consiglio giovedì mattina riceverà Matteo Renzi e la delegazione di Iv a palazzo Chigi, per l'ultimo giro di incontri con le forze di maggioranza nell'ambito della ... Leggi su agi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) AGI - "Unacredo che non farebbe bene non solo alma a tutto l'elettorato di M5s, del Pd e di Iv, che crede in un percorso comune. Quando si costruisce bisogna avere molta pazienza". A mettere in guardia la maggioranza dai rischi di unadi governo è il premier Giuseppe, ospite di 'Accordi e disaccordi' sul Nove. "Un governo non puòsenza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza", scandisce. "Se non ci fosse questo sostegno, è inutile sottolineare quali sarebbero le conseguenze". Il presidente del Consiglio giovedì mattina riceverà Matteoe la delegazione di Iv a palazzo Chigi, per l'ultimo giro di incontri con le forze di maggioranza nell'ambito della ...

"Faremo di tutto per evitare la crisi, salvo indietreggiare sulle nostre idee ... o meglio con il premier Giuseppe Conte" le dimissioni di Italia Viva rappresentano "sicuramente un'ipotesi concreta".

Una stretta aggiuntiva in vista del Natale per abbattere ulteriormente la curva dei contagi e scongiurare l'arrivo di una possibile terza ondata di Covid-19. Giuseppe Conte ha scoperto le carte in tav ...

