Conte: “Ci saranno ulteriori misure, al lavoro per ritorno a scuola in presenza il 7 gennaio. Rimpasto? Se richieste ascolteremo e ci riuniremo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato che ci saranno ulteriori misure nei prossimi giorni per contrastare la pandemia di Covid-19 durante i giorni delle festività natalizie. “Stiamo lavorando in queste ore, c’è stata un’ulteriore interlocuzione col Cts, che ci ha consigliato qualche misura aggiuntiva. Dobbiamo evitare una terza ondata. Sicuramente faremo qualche intervento aggiuntivo”, ha detto il premier ad Accordi e Disaccordi, in onda stasera su Canale Nove. Conte assicura che “c’è un grande lavoro per tornare nelle scuole il 7 gennaio in piena sicurezza e in presenza” e sottolinea che – secondo gli esperti – “non c’è la certezza ma la probabilità di una terza ondata”. Il premier spiega: “Stiamo lavorando per rinforzare il piano ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, ha confermato che cinei prossimi giorni per contrastare la pandemia di Covid-19 durante i giorni delle festività natalizie. “Stiamo lavorando in queste ore, c’è stata un’ulteriore interlocuzione col Cts, che ci ha consigliato qualche misura aggiuntiva. Dobbiamo evitare una terza ondata. Sicuramente faremo qualche intervento aggiuntivo”, ha detto il premier ad Accordi e Disaccordi, in onda stasera su Canale Nove.assicura che “c’è un grandeper tornare nelle scuole il 7in piena sicurezza e in” e sottolinea che – secondo gli esperti – “non c’è la certezza ma la probabilità di una terza ondata”. Il premier spiega: “Stiamo lavorando per rinforzare il piano ...

Giuliomanlio : #InterNapoli Inter molto ma molto penosa.... se questo è il piani B di Conte si rafforza il sospetto che come Lippi… - luigiElquantum : RT @jacopo_iacoboni: La tesi che se cade Conte si va a votare non sta in piedi minimamente. Ci sono circa 350 parlamentari che non saranno… - simonavitelli60 : RT @jacopo_iacoboni: La tesi che se cade Conte si va a votare non sta in piedi minimamente. Ci sono circa 350 parlamentari che non saranno… - 501_tot : RT @jacopo_iacoboni: La tesi che se cade Conte si va a votare non sta in piedi minimamente. Ci sono circa 350 parlamentari che non saranno… - luiveceli : RT @jacopo_iacoboni: La tesi che se cade Conte si va a votare non sta in piedi minimamente. Ci sono circa 350 parlamentari che non saranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte saranno Natale, ipotesi Italia zona rossa dal 24 al 6 nei giorni festivi e prefestivi. Conte: serve stretta Il Messaggero Coronavirus: Conte, 'no colpa a cittadini, ma cashback è riforma sistema'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sulle assembramenti nelle vie dello shopping, complice il via al cashback, "non direi che è colpa dei cittadini, la stragrande maggioranza ha mostrato senso di responsabili ...

Governo: Conte, 'una crisi ora non farebbe bene a Paese'

Giuseppe Conte, ad 'Accordi e Disaccordi' in onda stasera su Canale Nove. "Un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza, ciascuna forza politica ha la ...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sulle assembramenti nelle vie dello shopping, complice il via al cashback, "non direi che è colpa dei cittadini, la stragrande maggioranza ha mostrato senso di responsabili ...Giuseppe Conte, ad 'Accordi e Disaccordi' in onda stasera su Canale Nove. "Un governo non può andare avanti senza la fiducia di tutte le forze politiche di maggioranza, ciascuna forza politica ha la ...