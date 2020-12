Consiglio comunale su Piazza Alario: richiesta al prefetto di Salerno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Attivare nell’immediato e d’autorità i poteri sostitutivi che la normativa vigente attribuisce ai Prefetti ponendo così rimedio al pregiudizio delle attribuzioni di legge riconosciute ai Consiglieri Comunali“. È quanto hanno chiesto i consiglieri comunali che si sono visti negare dal sindaco di Salerno la possibilità di portare davanti al Consiglio comunale la discussione su Piazza Alario. I consiglieri comunali Leonardo Gallo e Roberto Celano hanno protocollato questa mattina l’istanza indirizzata all’attenzione del prefetto Francesco Russo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Attivare nell’immediato e d’autorità i poteri sostitutivi che la normativa vigente attribuisce ai Prefetti ponendo così rimedio al pregiudizio delle attribuzioni di legge riconosciute ai Consiglieri Comunali“. È quanto hanno chiesto i consiglieri comunali che si sono visti negare dal sindaco dila possibilità di portare davanti alla discussione su. I consiglieri comunali Leonardo Gallo e Roberto Celano hanno protocollato questa mattina l’istanza indirizzata all’attenzione delFrancesco Russo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

