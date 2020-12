Coniugi trovati morti, Eleonora Daniele scrive per Leggo: 'Uccisi dall'indifferenza della gente e della rete sociale' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due persone e non due numeri, due corpi e non due oggetti, si sono spenti nella totale indifferenza del quartiere e della rete sociale che doveva proteggerli. Nessuno ha sentito Francesco e Fabiola ... Leggi su leggo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Due persone e non due numeri, due corpi e non due oggetti, si sono spenti nella totaledel quartiere eche doveva proteggerli. Nessuno ha sentito Francesco e Fabiola ...

La stanza dove sono stati ritrovati i cadaveri dei due coniugi si è improvvisamente colorata di nero ... Roma, marito e moglie morti in casa, corpi scoperti solo dopo 15 giorni Il fallimento risuona ...

Cadaveri nelle valigie: la svolta grazie a un tatuaggio?

Gli investigatori stanno cercando di risalire alle identità dell'uomo e della donna, i cui corpi fatti a pezzi sono stati trovati in alcune valigie abbandonate in un terreno vicino al carcere di Solli ...

