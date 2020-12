Concorso insegnanti Religione cattolica, sindacati chiedono incontro al Ministero dell’Istruzione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le Organizzazione sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams/Snadir chiedono incontro urgente al Ministero dell'Istruzione per discutere del Concorso rivolto agli insegnanti di Religione cattolica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Le Organizzazione sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams/Snadirurgente aldell'Istruzione per discutere delrivolto aglidi. L'articolo .

onlysimo : RT @UAAR_it: La più grande forma di clientelismo italiano: per ricevere a vita lo stipendio statale si deve avere l'«idoneità diocesana» ri… - Reginaocchiblu : Professori di religione, intesa tra Cei e ministero sul concorso - pietrogranero : RT @MarcoRizzoPC: Nuovo #concorso per assumere insegnanti di religione cattolica. Il requisito “principe” per poter partecipare:«È prevista… - Lu16039Luludim : Nuovo concorso per assumere in ruolo insegnanti di religione cattolica: l'intesa con la Cei è stata firmata dalla m… - AndreaBonturi : @Agnese73186871 sono finite le graduatorie per certi classi di concorso e hanno assunto neo laureati... siamo sicur… -