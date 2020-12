Compleanno Milan | il 16 dicembre 2007 il trionfo con il Boca VIDEO

acmilan : Gli auguri del Presidente Paolo Scaroni, nel giorno del compleanno di ogni rossonero: '121 anni di storia, amore, p… - AndreaBricchi77 : Buon compleanno AC Milan! - AntonioBisaschi : RT @marco_ramiccia: ?? ..che confusione sarà perché ti amo è un'emozione che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino se ci sto… - g_lascala : RT @RadioRossonera: Sono partite le dirette di oggi! Oggi LIVE in #LunchPress con @edohermano e @EmanueleFriger2 c'è Franco Dassisti di @R… - CarlitosRodrig9 : RT @acmilan: Gli auguri del Presidente Paolo Scaroni, nel giorno del compleanno di ogni rossonero: '121 anni di storia, amore, passione, fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Compleanno Milan

Cafu, ex terzino di Roma e Milan, ha rilasciato un'intervista a France Football ... E ho giocato contro dei mostri sacri, Pelé, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno a Milano nel 1990".MILANO - Non poteva esserci compleanno migliore per il diavolo: primo in campionato e ai sedicesimi di Europa League tra le migliori della classe. Il Milan compie 121 anni. Da quel 16 dicembre del ...