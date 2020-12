Commisso | “Complimenti alla Fiorentina Femminile | ci avete creduto fino alla fine Una bella soddisfazione”

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) l presidente dellaRoccoha voluto complimentarsi con le ragazze di Antonio Cincotta per il passaggio del turno in Women’s Champions League di questo pomeriggio arrivato grazie al gol allo scadere di Sabatino sul campo dello Slavia Praga. Queste le sue parole riportate dal Twitter ufficiale Viola:“Brave ragazze. Cie nonmai mollato. Così si fa, bisogna sempre crederciin fondo. Una, fate buon rientro”. REACTION Il nostro Presidente ci ha chiamato in spogliatoio! Grazie Rocco! #ForzaViola #UWCL #pic.twitter.com/4SYKrA65Fa — ACF ...

