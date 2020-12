“Come un gay che parla di fica” Gli autori Rai sono senza controllo Post sessista dell’ex agente di personaggi vip | Di Carlo Ira di Anzaldi in un’interrogazione in Vigilanza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Sembra incredibile ma se si è concluso in un nulla di fatto il caso del presunto conflitto di interessi dell’autore Rai Andrea Di, ora un’altra rogna rischia di abbattersi sul professionista del piccolo schermo. A dare fuoco alle polveri è stato un indelicatosu Facebook, dello scorso 12 dicembre, in cui l’autore edi molte celebrità ha scritto che “un critico televisivo che non ha mai fatto mezzo programma Tv equivale ad un gay chedi figa. Ciao”. Frasi considerate “sessiste” e “di imbarazzante inciviltà” dal deputato di Italia Viva e segretario della Commissione diRai, Michele, che preannuncia battaglia. “Davvero la Rai ha bisogno di ricorrere ad un costoso autore esterno per esprimere messaggi sessisti e di tale imbarazzante inciviltà?” ...