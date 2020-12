Come bloccare o sbloccare un contatto o gruppo su Whatsapp (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Whatsapp è un grande mondo virtuale che viene frequentato ogni giorno da tantissime persone. Sembra impossibile, ma è così. Parliamo di un’app di messaggistica che fa registrare oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi al mondo, numeri da capogiro che dimostrano quanto il social di proprietà del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg sia diventato parte della nostra vita quotidiana. Tra chat di gruppo e singole, stories e quant’altro, è diventato per certi versi anche lui un vero e proprio social network grazie al quale tenersi in contatto con le persone a noi più care oppure venire utilizzato anche per lavoro, soprattutto grazie alla sua controparte Whatsapp Business di cui abbiamo parlato in questo articolo. Segui Termometro Politico su Google News Capita però che non vogliamo sentir suonare il telefono a ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020)è un grande mondo virtuale che viene frequentato ogni giorno da tantissime persone. Sembra impossibile, ma è così. Parliamo di un’app di messaggistica che fa registrare oltre un miliardo e mezzo di utenti attivi al mondo, numeri da capogiro che dimostrano quanto il social di proprietà del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg sia diventato parte della nostra vita quotidiana. Tra chat die singole, stories e quant’altro, è diventato per certi versi anche lui un vero e proprio social network grazie al quale tenersi incon le persone a noi più care oppure venire utilizzato anche per lavoro, soprattutto grazie alla sua controparteBusiness di cui abbiamo parlato in questo articolo. Segui Termometro Politico su Google News Capita però che non vogliamo sentir suonare il telefono a ...

starkbuckz : RT @ikovntv: Penso che sul proprio profilo ognuno parla come vuole, se poi a qualcuno può dar fastidio, l’opzione di bloccare/smettere di s… - Feerrnweh : RT @ikovntv: Penso che sul proprio profilo ognuno parla come vuole, se poi a qualcuno può dar fastidio, l’opzione di bloccare/smettere di s… - xomlinson : @RaynOwO MA COME AGSUKDGSI QUESTO VA BENE O È DA BLOCCARE - camillasaltata : c'è un modo per bloccare una canzone su spotify la devo evitare come la peste per il mio bene - sono_stufa : @__APEREGINA non trovo come giustificarlo: tra l’altro è stato anche chiesto di bloccare i follower di determinati… -

Ultime Notizie dalla rete : Come bloccare Come bloccare siti per adulti La Legge per Tutti Murature esterne termoisolanti, come realizzarle

16/12/2020 - Quando si parla di prestazione termica dell’involucro il più delle volte si pensa al cappotto termico. Il cappotto termico è una soluzione che si adotta in presenza di murature con condut ... 16/12/2020 - Quando si parla di prestazione termica dell’involucro il più delle volte si pensa al cappotto termico. Il cappotto termico è una soluzione che si adotta in presenza di murature con condut ...