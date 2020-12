Colpo ai clan Santapaola e Laudani | 18 arresti a Catania | boss impartiva ordini dal carcere

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – Dalle prime ore di questa mattina oltre cento finanzieri del Comando provinciale di Catania , con il supporto dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea, nei confronti di 18 persone. Gli arresti, a vario titolo, sono per associazione mafiosa, estorsione, usura, turbativa d’asta, favoreggiamento personale, detenzione e porto di armi da fuoco. Le persone sottoposte a indagini dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania sono 37, appartenenti o comunque riconducibili ai clan mafiosi Laudani e Santapaola. La guardia di finanza ha sequestrato anche delle quote societarie e il patrimonio di una impresa di trasporti per un un valore di circa un milione di euro. I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le 10 nella sede del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania. BOSS IMPARTIVA ORDINI DAL CARCERE CON PIZZINI NEI SUCCHI FRUTTA