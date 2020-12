Collina è il miglior arbitro di tutti i tempi secondo France Football

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 16 dicembre 2020), la storica rivistase che assegna il Pallone d’Oro, per quest’anno caratterizzato dalla pandemia ha deciso di eleggere ii dial posto dei soliti riconoscimenti individuali. In una speciale graduatoria sono finiti anche gli arbitri. Per, ile è Pierluigi, che ha all’attivo una finale di Champions League (1999), una dei Mondiali (2002) e una di Coppa UEFA (2004) e oggi è il presidente della commissione arbitrale della FIFA. Completano la Top 10 in ordine: Aston (ING), Vautrot (FRA), Merk (GER), Corver (OLA), Dean (ING), Foote (SCO), Bennaceur (TUN), Frappart (FRA), Webb (ING). L'articolo ilNapolista.