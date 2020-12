Claudia Koll: posseduta dal demonio, ho sentito il Signore e la Madonna vicini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La parabola di Claudia Koll è nota al grande pubblico: da attrice nei film erotici con Tinto Brass alla conversione dopo il pellegrinaggio a Medjugorie. Claudia Koll e la possessione: “Forze che mi stritolavano le gambe” L’attrice romana ha partecipato a diversi programmi televisivi in cui ha raccontato il percorso che l’ha portata dal successo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La parabola diè nota al grande pubblico: da attrice nei film erotici con Tinto Brass alla conversione dopo il pellegrinaggio a Medjugorie.e la possessione: “Forze che mi stritolavano le gambe” L’attrice romana ha partecipato a diversi programmi televisivi in cui ha raccontato il percorso che l’ha portata dal successo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

