Claudia Koll, l’attrice rivela: “Ho provato molta vergogna” – VIDEO (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’esordio al cinema di Claudia Koll con Tinto Brass, l’attrice rivela: “Ho provato molta vergogna”, il VIDEO del suo provino. (screenshot VIDEO)A tutto campo oggi in un’intervista alla trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ l’attrice Claudia Koll: ospite del programma c’è anche Anna Falchi, con cui ha lavorato a Sanremo 1995. Un ricordo vivido, per l’attrice, che ha raccontato: “Non c’è mai stata rivalità tra di noi”. Leggi anche: Alessia Mancini, che fine ha fatto la conduttrice: cosa fa oggi Sulla sua conversione, ha quindi spiegato: “Ognuno arriva a Dio in modi diversi, non voglio convincere qualcuno. Non è Dio che manda la malattia o il male, io ne ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) L’esordio al cinema dicon Tinto Brass,: “Ho”, ildel suo provino. (screenshot)A tutto campo oggi in un’intervista alla trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’: ospite del programma c’è anche Anna Falchi, con cui ha lavorato a Sanremo 1995. Un ricordo vivido, per, che ha raccontato: “Non c’è mai stata rivalità tra di noi”. Leggi anche: Alessia Mancini, che fine ha fatto la conduttrice: cosa fa oggi Sulla sua conversione, ha quindi spiegato: “Ognuno arriva a Dio in modi diversi, non voglio convincere qualcuno. Non è Dio che manda la malattia o il male, io ne ...

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - Mamox__ : Ognuno fa come vuole nella sua vita, ma passare da Claudia Koll ad Antonia Klugmann, non so, non stride troppo? La… - whyt12801272 : @altrogiornorai1 e @claudiakoll ma quella è Claudia Koll?Mi fa stare male in peserà circa 50kg,sembra veramente un’… - franciscachicca : #oggieunaltrogiorno Sono queste le interviste che ci meritiamo, testimonianze di cuori puri, raccontante da Claudia Koll Grazie !!!?? - altrogiornorai1 : RT @lorypil66: La parte migliore del racconto di Claudia Koll è saper riconoscere che il disordine esteriore rappresenta un nostro disordin… -