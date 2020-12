Claudia Koll a Oggi è un altro giorno: la verità su Laura Antonelli e Tinto Brass (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Serena Bortone ospita a Oggi è un altro giorno Claudia Koll che si racconta ripercorrendo la sua carriera di attrice, il suo rapporto con le colleghe come Anna Falchi con cui nel 1995 fece Sanremo, la scelta di girare il film di Tinto Brass, l’amicizia con Laura Antonelli e la sua nuova vita impegnata nel sociale dopo la svolta mistica. Sono moltissime le cose che Claudia Koll racconta in studio a Serena Bortone, perché la sua vita è intensa e soprattutto lei non è più la donna di un tempo che vedevamo al cinema o scendere le scale dell’Ariston avvolta in abiti fascianti e glitterati. Ma alla domanda cosa è rimasto Oggi di quella donna, Claudia non sa cosa rispondere, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Serena Bortone ospita aè unche si racconta ripercorrendo la sua carriera di attrice, il suo rapporto con le colleghe come Anna Falchi con cui nel 1995 fece Sanremo, la scelta di girare il film di, l’amicizia cone la sua nuova vita impegnata nel sociale dopo la svolta mistica. Sono moltissime le cose cheracconta in studio a Serena Bortone, perché la sua vita è intensa e soprattutto lei non è più la donna di un tempo che vedevamo al cinema o scendere le scale dell’Ariston avvolta in abiti fascianti e glitterati. Ma alla domanda cosa è rimastodi quella donna,non sa cosa rispondere, ...

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - Mamox__ : Ognuno fa come vuole nella sua vita, ma passare da Claudia Koll ad Antonia Klugmann, non so, non stride troppo? La… - whyt12801272 : @altrogiornorai1 e @claudiakoll ma quella è Claudia Koll?Mi fa stare male in peserà circa 50kg,sembra veramente un’… - franciscachicca : #oggieunaltrogiorno Sono queste le interviste che ci meritiamo, testimonianze di cuori puri, raccontante da Claudia Koll Grazie !!!?? - altrogiornorai1 : RT @lorypil66: La parte migliore del racconto di Claudia Koll è saper riconoscere che il disordine esteriore rappresenta un nostro disordin… -