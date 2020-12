Clamoroso Papu Gomez, canta l’inno della Juventus: tifosi dell’Atalanta furiosi [VIDEO] (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Incredibile episodio che si è verificato prima della partita del campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta, nella bufera è finito il Papu Gomez. Il periodo per l’argentino era già difficilissimo, può essere considerato fuori dal progetto dei nerazzurri dopo la lite pesantissima con Gasperini. La dirigenza avrebbe deciso di sacrificarlo, nonostante le ultime dichiarazioni di apertura. Ma l’ultimo episodio rischia di compromettere la situazione. Prima dell’inizio della sfida il calciatore è stato immortalato mentre canta l’inno della Juventus, le immagini in poco tempo hanno fatto il giro del web. I tifosi dell’Atalanta si sono infuriati e hanno rilasciato messaggi pesantissimi. In basso il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Incredibile episodio che si è verificato primapartita del campionato di Serie A trae Atalanta, nella bufera è finito il. Il periodo per l’argentino era già difficilissimo, può essere considerato fuori dal progetto dei nerazzurri dopo la lite pesantissima con Gasperini. La dirigenza avrebbe deciso di sacrificarlo, nonostante le ultime dichiarazioni di apertura. Ma l’ultimo episodio rischia di compromettere la situazione. Prima dell’iniziosfida il calciatore è stato immortalato mentre, le immagini in poco tempo hanno fatto il giro del web. Isi sono infuriati e hanno rilasciato messaggi pesantissimi. In basso il ...

