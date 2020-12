Cio | il 27 gennaio esecutivo per decidere su eventuale sanzione al Coni

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Si dovrebbe svolgere il 272021 l’del Comitato Olimpico Internazionale per discutere di un’allo sport italiano. Sul tavolo, secondo quanto riportato dall’AGI, ci sarebbe l’ipotesi della sospensione delin seguito a una violazione della Carta Olimpica. Un successivoè previsto l’8 e 9 marzo ad Atene alla vigilia della sessione che riconfermerà Thomas Bach come presidente. SportFace.

