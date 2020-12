Cinema | Ken Loach ' Sopravviveranno solo le piccole sale'

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) (di Francesco Gallo) ROMA, 16 DIC - "Sono stato in lockdown per quasi un anno, mi sento come una vecchia automobile arrugginita ferma in garage che non sa più se potrà ripartire. Ho una certa età e ...

Agenzia ANSA

"Sono stato in lockdown per quasi un anno, mi sento come una vecchia automobile arrugginita ferma in garage che non sa più se potrà ripartire. (ANSA) ..."Sono attratto dalle storie della vita di tutti i giorni – ha esordito Ken - perché sono le storie della maggior ... dal basso e non da chi detiene ha i soldi e il potere”. Nel suo cinema con titoli ...