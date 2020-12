Ciclovia dell’Arno | ulteriori 500 mila euro per il tratto Montelupo-Signa

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Regione Toscana investirà500circa, suddivisi tra le annualità 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione deldi Ciclopistacompreso trae la stazione ferroviaria diFiorentino. A stabilirlo una delibera approvata dalla Giunta regionale nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli. L’incremento dei fondi si è reso necessario per adeguamenti tecnici dovuti alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo. . “La realizzazione del sistema integrato della Ciclopista-Sentiero della bonifica – ha spiegato Baccelli – è una delle priorità del Piano regionale integrato ...