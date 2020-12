“Ciccione, drogato”, “Il peggio del peggio”: denunciati Facci e Sallusti per le parole su Maradona (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Basta infangare la memoria di Diego“. Il fratello del campione argentino insieme alla moglie Paola hanno deciso di frenare i commenti ascoltati in tv sul pibe de ore. E così Filippo Facci, Alessandro Sallusti e Giampiero Mughini saranno denunciati per le affermazioni fatte su Diego Armando Maradona. “Offese fatte a chi non può nemmeno difendersi, – ha detto l’avvocato Angelo Pisani – e come tali, immorali”. L’avvocato ha continuato parlando con l’Adnkronos di “bullismo” ai danni di Diego ed estendendo le sue parole anche ai social. Le parole di Facci dette a Tiki Taka, il programma calcistico condotto da Piero Chiambretti risalgono solo a qualche ora fa: “Io mi andavo a rivedere su Youtube le giocate di Maradona, splendido, meraviglioso… Tuttavia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Basta infangare la memoria di Diego“. Il fratello del campione argentino insieme alla moglie Paola hanno deciso di frenare i commenti ascoltati in tv sul pibe de ore. E così Filippo, Alessandroe Giampiero Mughini sarannoper le affermazioni fatte su Diego Armando. “Offese fatte a chi non può nemmeno difendersi, – ha detto l’avvocato Angelo Pisani – e come tali, immorali”. L’avvocato ha continuato parlando con l’Adnkronos di “bullismo” ai danni di Diego ed estendendo le sueanche ai social. Ledidette a Tiki Taka, il programma calcistico condotto da Piero Chiambretti risalgono solo a qualche ora fa: “Io mi andavo a rivedere su Youtube le giocate di, splendido, meraviglioso… Tuttavia ...

