Ciarambino: “Regione non bruci risorse come fatto con fondi europei negli ultimi anni” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Se De Luca esprime preoccupazione sulla ripartizione dei fondi del Recovery Fund che potrebbero penalizzare il Sud, noi la esprimiamo sulla capacità di questa amministrazione regionale nello spendere quei soldi per realizzare interventi in linea con un serio rilancio. negli ultimi dieci anni abbiamo avuto risorse e opportunità per cambiare il volto della Campania, ma non è stato fatto perché è mancata una visione progettuale d’insieme. La priorità non è solo avere tanti soldi da spendere, ma come investire quelle risorse. E’ fondamentale la qualità della spesa dei fondi che arriveranno. Non possiamo consentire che neppure un centesimo sia sprecato in linea con le politiche fallimentari degli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Se De Luca esprime preoccupazione sulla ripartizione deidel Recovery Fund che potrebbero penalizzare il Sud, noi la esprimiamo sulla capacità di questa amministrazione regionale nello spendere quei soldi per realizzare interventi in linea con un serio rilancio.dieciabbiamo avutoe opportunità per cambiare il volto della Campania, ma non è statoperché è mancata una visione progettuale d’insieme. La priorità non è solo avere tanti soldi da spendere, mainvestire quelle. E’ fondamentale la qualità della spesa deiche arriveranno. Non possiamo consentire che neppure un centesimo sia sprecato in linea con le politiche fallimentari degli ...

ViviCampania : Ciarambino: “Regione non bruci risorse come fatto con fondi europei negli ultimi anni” - - dariocurcio5 : #RecoveryFund @val_ciarambino:'Regione Campania non bruci risorse come fatto negli ultimi anni con fondi europei. F… - ildesk : #Campania, Ciarambino: “Una norma del 2013 vieta di nominare condannati per reati contro la pubblica amministrazion… - MaristinaG : RT @AntonioAmorosi: Altro giro altra tegola negli ultimi minuti per De Luca. Segnalazione all’Anac. Per trombati ed ex assunti in Regione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciarambino Regione “Bilancio, tempi stretti e zero interventi migliorativi”. La denuncia del consigliere regionale Ciarambino ondanews Domani a Napoli la consegna di 260 nuovi bus acquistati dalla Regione Campania

Domani a Napoli la consegna di 260 nuovi bus acquistati dalla Regione Campania Domani a Napoli la consegna di 260 nuovi bus acquistati da Regione Napoli. “Domani alle ore 10, nel piazzale della Stazio ...

CIARAMBINO: “NOMINE DI DE LUCA IN CONSTRASTO CON LE NORME NAZIONALI”

“Decreto del 2013 esclude condannati per reati contro Pa e chi ha ricoperto cariche politiche nei due anni precedenti” ...

Domani a Napoli la consegna di 260 nuovi bus acquistati dalla Regione Campania Domani a Napoli la consegna di 260 nuovi bus acquistati da Regione Napoli. “Domani alle ore 10, nel piazzale della Stazio ...“Decreto del 2013 esclude condannati per reati contro Pa e chi ha ricoperto cariche politiche nei due anni precedenti” ...