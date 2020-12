Ci sono dei nuovi led Uv che ucciderebbero il coronavirus (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (immagine: Unsplash)Disinfettanti per le mani e le superfici domestiche, pulizia delle strade, sistemi di bonifica vari ed eventuali: tutto per distruggere il coronavirus. L’ultima novità sarebbero dei led che emettono luce Uv a 285 nanometri: in grado di eliminare il 99% delle particelle virali in meno di un minuto, secondo i ricercatori dell’Università di Tel Aviv che li hanno testati sarebbero efficienti quasi quanto quelli a frequenza più elevata, ma più economici e sostenibili. Il team di Hadas Mamane ha condotto uno studio – il primo del genere secondo gli autori – che paragona l’efficienza di disinfezione tramite raggi ultravioletti (Uv) a diverse lunghezze d’onda. Si sa infatti che gli Uv uccidono microbi come batteri e virus danneggiandone il materiale genetico: sistemi simili sono già adottati in contesti dove la sterilità è importantissima ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (immagine: Unsplash)Disinfettanti per le mani e le superfici domestiche, pulizia delle strade, sistemi di bonifica vari ed eventuali: tutto per distruggere il. L’ultima novità sarebbero dei led che emettono luce Uv a 285 nanometri: in grado di eliminare il 99% delle particelle virali in meno di un minuto, secondo i ricercatori dell’Università di Tel Aviv che li hanno testati sarebbero efficienti quasi quanto quelli a frequenza più elevata, ma più economici e sostenibili. Il team di Hadas Mamane ha condotto uno studio – il primo del genere secondo gli autori – che paragona l’efficienza di disinfezione tramite raggi ultravioletti (Uv) a diverse lunghezze d’onda. Si sa infatti che gli Uv uccidono microbi come batteri e virus danneggiandone il materiale genetico: sistemi similigià adottati in contesti dove la sterilità è importantissima ...

NetflixIT : In questo 2020, nonostante tutto, siamo riusciti a viaggiare tantissimo alla scoperta di nuove storie. Come quelli… - MarcoMoriniTW : Le info per il rimborso dei biglietti di Roma e Palmanova sono qui - matteograndi : In Germania i padiglioni fieristici sono già allestiti per la vaccinazione. La Spagna annuncia il via dal 4 gennaio… - lullydirection : RT @testasullescale: Pov: sei su twitter nel 2014 o inizio 2015, ci sono le stelline al posto dei cuori, le icon sono quadrate, “rt seguimi… - GiovanniPortel8 : RT @ImolaOggi: Torturata in carcere, si aggrava la salute della blogger cinese Zhang Zhan, che raccontava la pandemia da Wuhan. Dove sono i… -

Ultime Notizie dalla rete : sono dei Ci sono dei nuovi led Uv che ucciderebbero il coronavirus Wired.it Covid e contagi, il rientro a scuola il 7 gennaio è incerto

Il rientro a scuola il 7 gennaio è in discussione: il Covid-19 non allenta la sua morsa e i contagi non accennano a scendere.

Eleonora Brigliadori: «Vaccino Covid? C’è la tecnologia di Satana, preferisco morire»

Eleonora Brigliadori, fruttariana e convinta no-vax, è pronta a dire no anche al vaccino contro il Covid: «Chi oggi gioca a fare Dio, è ...

Il rientro a scuola il 7 gennaio è in discussione: il Covid-19 non allenta la sua morsa e i contagi non accennano a scendere.Eleonora Brigliadori, fruttariana e convinta no-vax, è pronta a dire no anche al vaccino contro il Covid: «Chi oggi gioca a fare Dio, è ...