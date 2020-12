Ci sono 600 morti al giorno ma per Meloni la zona rossa è una 'misura sproporzionata' (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nonostante i morti, la destra continua a soffiare sul fuoco del malcontento, cercando di far credere agli italiani che sia Conte, e non il virus, a star rovinando il Natale: "zona rossa vuol dire non ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nonostante i, la destra continua a soffiare sul fuoco del malcontento, cercando di far credere agli italiani che sia Conte, e non il virus, a star rovinando il Natale: "vuol dire non ...

Ultime Notizie dalla rete : sono 600 Senza la riapertura del Casinò Campione d’Italia muore: sono 600 i lavoratori rimasti disoccupati Varese7Press Ci sono 600 morti al giorno ma per Meloni la zona rossa è una 'misura sproporzionata'

Almeno i nuclei familiari piccoli dovrebbero poter stare assieme" dice Giorgia Meloni a Porta a Porta. Misura sproporzionata con 600 morti al giorno. Sarebbe da chiedersi quali sarebbero le misure ...

Coronavirus Lazio, 1.220 contagi e 40 morti: il bollettino

(Adnkronos) – Sono 1.220 i nuovi contagi da su quasi 16mila tamponi secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 40 morti. “Roma resta sotto i 600 casi, 538 oggi” dice l’a ...

