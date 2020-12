“Ci siamo rivisti: ecco cosa è successo”. Elisabetta Gregoraci, il primo faccia a faccia con Flavio Briatore dopo il GF Vip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare il ‘Grande Fratello Vip’ per stare vicina a suo figlio e trascorrere con lui le festività natalizie. Nonostante l’esperienza nel reality show, tra alti e bassi, stava comunque proseguendo bene, ha prevalso la famiglia e la sua voglia di non essere lontana da Nathan Falco negli ultimi giorni dell’anno. dopo la sua uscita dal reality show, le è stata organizzata una meravigliosa festa a sorpresa da sua sorella Marzia e dalla carissima amica Micaela Ottomani. In passato ci sono state grosse incomprensioni tra la showgirl e conduttrice televisiva e l’ex marito Flavio Briatore. Quest’ultimo ha appreso molto male alcune dinamiche createsi nella Casa e nella telefonata fatta alla donna nel post GF Vip l’ha anche sgridata, come confidato dall’ex gieffina. Ora però i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020)ha deciso di lasciare il ‘Grande Fratello Vip’ per stare vicina a suo figlio e trascorrere con lui le festività natalizie. Nonostante l’esperienza nel reality show, tra alti e bassi, stava comunque proseguendo bene, ha prevalso la famiglia e la sua voglia di non essere lontana da Nathan Falco negli ultimi giorni dell’anno.la sua uscita dal reality show, le è stata organizzata una meravigliosa festa a sorpresa da sua sorella Marzia e dalla carissima amica Micaela Ottomani. In passato ci sono state grosse incomprensioni tra la showgirl e conduttrice televisiva e l’ex marito. Quest’ultimo ha appreso molto male alcune dinamiche createsi nella Casa e nella telefonata fatta alla donna nel post GF Vip l’ha anche sgridata, come confidato dall’ex gieffina. Ora però i ...

