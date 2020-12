Christmas Race | tra spionaggio e soluzioni nascoste Test per Luna Rossa verso l’America’s Cup

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dal 17 al 20 dicembre Auckland ospiterà la prima e unica regata ufficiale prima dell’inizio della Prada Cup dal 15 gennaio e che selezionerà lo sfidante alla Coppa America numero 36 in programma nel Marzo 2021. Le World Series originariamente prevedevano tre appuntamenti, ma quelli di Cagliari e Southampton in Inghilterra sono stati cancellati per la pandemia. Lasarà dunque l’unica vera occasione ufficiale per vedere le prestazioni delle quattro barche:Prada Pirelli, Ineos GB, Magic America ed Emirates Team New Zealand che poi tornerà in regata solo per difendere la coppa dal 6 al 21 marzo. Nei giorni scorsi, però, qualcosa si è già visto perché per provare le procedure di partenza, il posizionamento delle boe, le riprese televisive c’è stata qualche incontro ravvicinato tra i team. Prove ...