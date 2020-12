“Chiudere tutto a Natale”. Verso la zona rossa in tutta Italia, le regioni: “O lo fa il governo o provvediamo noi”. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Emergenza Covid, parla il presidente della Regione Veneto. La situazione sanitaria continua a richiedere la massima cautela, soprattutto in vista delle festività natalizie che potrebbero condurre Verso bilanci disastrosi. Prende parola in merito alla regione Veneto, Luca Zaia e lo fa attraVerso una proposta rivolta direttamente al governo. I dati preoccupano e il presidente non può che lanciare il suo appello. Il Veneto risulta zona gialla, ma i dati registrati negli ultimi giorni non possono fare tacere. Infatti nelle ultime ore si è parlato, sempre a proposito della regione, di un record di nuovi casi ma anche di decessi. Sono 165 i morti, la regione raggiunge in poco tempo un quinto delle 846 vittime segnalate ieri in Italia. E in prossimità del Natale la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Emergenza Covid, parla il presidente della Regione Veneto. La situazione sanitaria continua a richiedere la massima cautela, sopratin vista delle festività natalizie che potrebbero condurrebilanci disastrosi. Prende parola in merito alla regione Veneto, Luca Zaia e lo fa attrauna proposta rivolta direttamente al. I dati preoccupano e il presidente non può che lanciare il suo appello. Il Veneto risultagialla, ma i dati registrati negli ultimi giorni non possono fare tacere. Infatti nelle ultime ore si è parlato, sempre a proposito della regione, di un record di nuovi casi ma anche di decessi. Sono 165 i morti, la regione raggiunge in poco tempo un quinto delle 846 vittime segnalate ieri in. E in prossimità della ...

«Nel periodo delle festività di Natale servono restrizioni massime, e se non le fa il governo le facciamo noi. La Germania è in lockdown, ha ragionato il governatore, e a gennaio è pronta a ripartire ...

