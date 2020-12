Chiesa non basta alla Juventus fermata da un grande Gollini (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Juventus sbatte su Gollini e non sfrutta il vantaggio di Chiesa contro l’Atalanta. Portiere bergamasco protagonista: para un rigore a Ronaldo e ferma Morata. Pareggio di Freuler La gara Juventus Atalanta, valida per la 12esima giornata di serie A, non ha tradito le attese. grande spettacolo allo “Stadium” con due formazioni che hanno lottato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lasbatte sue non sfrutta il vantaggio dicontro l’Atalanta. Portiere bergamasco protagonista: para un rigore a Ronaldo e ferma Morata. Pareggio di Freuler La garaAtalanta, valida per la 12esima giornata di serie A, non ha tradito le attese.spettacolo allo “Stadium” con due formazioni che hanno lottato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Juve-Atalanta 1-1, partita del campionato di serie A 2020/2021. Il primo tempo si chiude con un super gol di Chiesa, ma nella ripresa la Dea agguanta il pareggio con Freuler. Cristiano Ronaldo sbaglia ...

Poco prima della mezzora, a ogni modo, i bianconeri passano in vantaggio con Federico Chiesa, fino ad allora in ombra ... ma il portiere polacco non può nulla al 12' della ripresa, poco dopo l'entrata ...

