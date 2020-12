Chi mangia frutta essiccata sta meglio: vediamo perchè (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo La frutta essiccata è un modo alternativo per consumare quelle tre porzioni di frutta che dovremmo mangiare al giorno: c’è chi non la prende in considerazione o chi pensa che sia molto calorica, ma in realtà ora la scienza ci dice che chi l’ha inserita nel suo regime alimentare sta meglio di chi non lo ha fatto. L’essiccazione della frutta provoca alcune variazioni dal punto di vista nutrizionale rispetto allo stesso prodotto fresco. Alcune vitamine, come la vitamina C, tendono a degradarsi mentre, minerali, fibre e antiossidanti si mantengono concentrandosi. La frutta essiccata o disidratata, rispetto a quella fresca, conserva maggiormente il contenuto di fibre, che favoriscono il buon funzionamento dell’intestino, ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo Laè un modo alternativo per consumare quelle tre porzioni diche dovremmore al giorno: c’è chi non la prende in considerazione o chi pensa che sia molto calorica, ma in realtà ora la scienza ci dice che chi l’ha inserita nel suo regime alimentare stadi chi non lo ha fatto. L’essiccazione dellaprovoca alcune variazioni dal punto di vista nutrizionale rispetto allo stesso prodotto fresco. Alcune vitamine, come la vitamina C, tendono a degradarsi mentre, minerali, fibre e antiossidanti si mantengono concentrandosi. Lao disidratata, rispetto a quella fresca, conserva maggiormente il contenuto di fibre, che favoriscono il buon funzionamento dell’intestino, ...

Il consumo di frutta disidratata, o essiccata, ha molti vantaggi, che superano di gran lunga gli svantaggi: vediamo perchè ...

Avocado amico dell'intestino, favorisce diversità microbi

Un avocado al giorno rende felici i microbi intestinali. Chi mangia avocado giornalmente come parte di un pasto ha una maggiore abbondanza di microbi intestinali che scompongono le fibre e producono m ...

