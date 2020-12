Chi l’ha Visto anticipazioni 16 dicembre: Algero Corretini è tornato a casa, la verità sulla sua scomparsa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella prossima puntata di Chi l’ha Visto, in onda il prossimo mercoledì 16 dicembre su Rai Tre, Federica Sciarelli approfondirà in studio diversi casi di cronaca. Tra le vicende approfondite, durante il corso del programma, anche il caso di Algero Corretini; l’autore del video “Fratellì” che nelle settimane scorse era scomparso misteriosamente dalla sua abitazione. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella prossima puntata di Chi, in onda il prossimo mercoledì 16su Rai Tre, Federica Sciarelli approfondirà in studio diversi casi di cronaca. Tra le vicende approfondite, durante il corso del programma, anche il caso di; l’autore del video “Fratellì” che nelle settimane scorse era scomparso misteriosamente dalla sua abitazione. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

