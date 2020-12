Chi è Federico Fashion Style? Età, carriera e vita privata del noto hair stylist dei vip (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco chi è Federico Fashion Style, uno dei più noti hair stylist dei vip Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, è un hair stylist famoso frequentato anche da tantissimi vip. È anche il protagonista de Il Salone Delle Meraviglie e del Beauty Bus in onda su Real Time. Il noto hair Style è nato il 5 ottobre 1989 ad Anzio, in provincia di Roma, sin da piccolo ha manifestato la sua grande passione per il lavoro che svolge. Quando aveva cinque anni si divertiva a fare acconciature alla madre, lei è stata la sua prima cliente. All’età di 13 anni è andato a lavorare nel salone di parrucchieri di un amico del padre, ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ecco chi è, uno dei più notidei vipLauri, megliocome, è unfamoso frequentato anche da tantissimi vip. È anche il protagonista de Il Salone Delle Meraviglie e del Beauty Bus in onda su Real Time. Ilè nato il 5 ottobre 1989 ad Anzio, in provincia di Roma, sin da piccolo ha manifestato la sua grande passione per il lavoro che svolge. Quando aveva cinque anni si divertiva a fare acconciature alla madre, lei è stata la sua prima cliente. All’età di 13 anni è andato a lavorare nel salone di parrucchieri di un amico del padre, ...

