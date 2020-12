Che il 2020 venga ricordato anche per il ritorno delle grandi artiste internazionali del Pop (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle settimane scorse si è parlato parecchio della copertina del nuovo singolo di Jennifer Lopez. Le copertine dei singoli, oggi, praticamente non esistono, perché non esistono fisicamente i singoli, e perché i francobollini dei singoli sulle piattaforme di streaming sono così piccole che riuscirebbe a distinguerne il contenuto giusto qualcuno dotato di un superpotere, tipo quello dei cani che sentono gli ultrasuoni, per intendersi, ma invece che sentire gli ultrasuoni chi ha questo potere qui può vedere le piccole iconcine dei singoli sulle piattaforme di streaming. Le copertine dei singoli, quindi, non esistono, o meglio, non esisterebbero, non fosse che poi i cantanti e le cantanti, è di Jennifer Lopez che stiamo parlando, le condividono sui social e quindi le rendono visibili, e a loro modo anche virali. La copertina del nuovo singolo di Jennifer Lopez, In the ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nelle settimane scorse si è parlato parecchio della copertina del nuovo singolo di Jennifer Lopez. Le copertine dei singoli, oggi, praticamente non esistono, perché non esistono fisicamente i singoli, e perché i francobollini dei singoli sulle piattaforme di streaming sono così piccole che riuscirebbe a distinguerne il contenuto giusto qualcuno dotato di un superpotere, tipo quello dei cani che sentono gli ultrasuoni, per intendersi, ma invece che sentire gli ultrasuoni chi ha questo potere qui può vedere le piccole iconcine dei singoli sulle piattaforme di streaming. Le copertine dei singoli, quindi, non esistono, o meglio, non esisterebbero, non fosse che poi i cantanti e le cantanti, è di Jennifer Lopez che stiamo parlando, le condividono sui social e quindi le rendono visibili, e a loro modovirali. La copertina del nuovo singolo di Jennifer Lopez, In the ...

team_world : Nonostante i tentativi e l'impegno da parte del promoter per recuperare i concerti nel 2021, vi comunichiamo che pu… - fattoquotidiano : CONTE CHIUDE: É UN DITTATORE. LO FA LA MERKEL: CHE STATISTA Stampa e commentatori in ordine sparso [Leggi, di… - NetflixIT : In questo 2020, nonostante tutto, siamo riusciti a viaggiare tantissimo alla scoperta di nuove storie. Come quelli… - avvocatorinaldi : RT @MarcoRizzoPC: #Rimpasto di Governo. Anni ‘80-Dicembre 2020. Che differenze notate? Io credo solo il Q.I. - bastbux : RT @Giulia_B: Another day, another TERF che approfitta del suo ruolo per attaccare le donne trans. @concitadeg, davvero pensiamo che l'iden… -

Ultime Notizie dalla rete : Che 2020 10 dvd e blu-ray: la top ten del 2020 Il Sole 24 ORE BPER Banca, consegnato il Premio di Laurea “Cavazzoli”

Vince Luca Ceroni dell’Università di Modena e Reggio Emilia; assegnate anche due menzioni speciali Modena, 16 dicembre 2020 – Si è svolta nella giornata di ieri in videoconferenza la cerimonia di cons ...

Colore e splendore per la tavola di Natale: ecco le tendenze 2020

La tavola di Natale di quest’anno amplifica il valore delle feste in famiglia, assecondando sensazioni e desideri ...

Vince Luca Ceroni dell’Università di Modena e Reggio Emilia; assegnate anche due menzioni speciali Modena, 16 dicembre 2020 – Si è svolta nella giornata di ieri in videoconferenza la cerimonia di cons ...La tavola di Natale di quest’anno amplifica il valore delle feste in famiglia, assecondando sensazioni e desideri ...