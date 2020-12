Champions League femminile | Fiorentina a caccia degli ottavi di finale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laè pronta alla gara più importante della stagione. Oggi pomeriggio, all’Eden Arena di Praga, la squadra viola affronterà lo Slavia nella partita di ritorno dei sedicesimi didella Uefa Women’s. Il 2-2 dell’andata, anche se non del tutto positivo per le toscane, lascia il discorso qualificazione aperto ad ogni possibilità, e per le ragazze di Cincotta, protagoniste per ora di un’annata al di sotto delle aspettative, proseguire il cammino in Europa può rappresentare l’occasione per raddrizzare la stagione., il sognoper dimenticare il campionato La stagione dellapuò, almeno per ora, difficilmente considerarsi positiva. La straordinaria partenza in campionato, con tre ...