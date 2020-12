Cgil Caserta: “Tra Covid e festività, insostenibile la situazione per i lavoratori di Poste Italiane” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – “Dopo mesi di lavoro ad alto rischio, ora che si avvicinano le festività natalizie la situazione dei lavoratori di Poste Italiane, sia in termini di organico che di carichi di lavoro, sta diventando insostenibile”. È la denuncia di SLC Cgil e Camera del Lavoro di Caserta. “Come già dall’inizio della pandemia, lo scorso marzo” sottolineano Matteo Coppola, Segretario Generale Cgil Caserta, e Sonia Oliviero, Segretaria Generale SLC Cgil Caserta “tutte le lavoratrici e lavoratori di Poste Italiane stanno dimostrando un enorme senso di responsabilità, pienamente consapevoli del loro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “Dopo mesi di lavoro ad alto rischio, ora che si avvicinano lenatalizie ladeidi, sia in termini di organico che di carichi di lavoro, sta diventando”. È la denuncia di SLCe Camera del Lavoro di. “Come già dall’inizio della pandemia, lo scorso marzo” sottolineano Matteo Coppola, Segretario Generale, e Sonia Oliviero, Segretaria Generale SLC“tutte le lavoratrici edistanno dimostrando un enorme senso di responsabilità, pienamente consapevoli del loro ...

