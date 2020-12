“Ce l’hai fatta, di nuovo!”. L’eredità, il campione supremo Massimo Cannoletta fa sognare gli italiani. Flavio Insinna sbalordito (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Esce, ma solo momentaneamente e solo per un po’ di sfortuna, poi torna e vince. Parliamo del campione supremo de L’eredità Massimo Cannoletta, che dopo qualche puntata durante la quale si è fermato a pochi passi dal seguitissimo gioco della ghigliottina (che gli ha fruttato una bella cifra in questo mese e mezzo di partecipazione al quiz condotto da Flavio Insinna) durante l’ultimo show televisivo ci è andato di nuovo vicinissimo. Nell’ultima puntata de L’eredità, martedì 15 dicembre 2020, il campione Massimo è infatti riuscito a battere tutti gli altri concorrenti arrivando allo step finale ma, nonostante l’ottima giocata, non è riuscito a portare a casa gli oltre 57.000€ che c’erano in palio al gioco della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Esce, ma solo momentaneamente e solo per un po’ di sfortuna, poi torna e vince. Parliamo delde, che dopo qualche puntata durante la quale si è fermato a pochi passi dal seguitissimo gioco della ghigliottina (che gli ha fruttato una bella cifra in questo mese e mezzo di partecipazione al quiz condotto da) durante l’ultimo show televisivo ci è andato di nuovo vicinissimo. Nell’ultima puntata de, martedì 15 dicembre 2020, ilè infatti riuscito a battere tutti gli altri concorrenti arrivando allo step finale ma, nonostante l’ottima giocata, non è riuscito a portare a casa gli oltre 57.000€ che c’erano in palio al gioco della ...

sofuckitt : @unasaponetta oh spero di sì, ma ora ce l’hai fatta non pensarci più vai avanti come stai facendo che sei forte e non è facile ???? - ALBERTOALBY5 : @luca_biasi @PaoloGentiloni A be allora scopro un bacino di sapere, i dati che ho in mio possesso sono molto divers… - multistan_ali : @_betteronmyown_ Hai voglia di dividerci gli esercizi?? Perché anche io non l’ho fatta - renatomariomsn1 : Renzi rispondi alla domanda della berlinguer, fatta almeno tre bolte e l hai sempre elusa .se conte non fa marcia i… - RobertoMdv65 : @L_Angelo_Nero_ Non la trovi perché mai fatta o perché chissà dove l’hai scritta? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : l’hai fatta Coronavirus, Oliver Stone: «Ho fatto il vaccino russo Sputnik V» Corriere della Sera