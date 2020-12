Catania, Pellegrino: “I tesserati non rilasceranno interviste, vi spiego il motivo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Parola a Maurizio Pellegrino.Il direttore dell’area sportiva del Catania, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, è tornato a parlare del momento della compagine allenata da Giuseppe Raffaele, reduce dalla vittoria conquistata contro la Viterbese, e del futuro della società etnea. Di seguito, le sue dichiarazioni."La risonanza delle questioni in merito al futuro del Calcio Catania è certamente comprensibile ma nel presente occorrono soprattutto massima concentrazione, in vista delle ultime due gare dell’anno solare, e senso di responsabilità: dobbiamo pensare esclusivamente ai nostri doveri, è questa l’identità che abbiamo dato al gruppo di lavoro fin dal primo momento. La società ha sempre garantito il massimo sforzo, rispettando tutti gli impegni nonostante il momento delicato sul piano sociale ed economico, e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Parola a Maurizio.Il direttore dell’area sportiva del, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, è tornato a parlare del momento della compagine allenata da Giuseppe Raffaele, reduce dalla vittoria conquistata contro la Viterbese, e del futuro della società etnea. Di seguito, le sue dichiarazioni."La risonanza delle questioni in merito al futuro del Calcioè certamente comprensibile ma nel presente occorrono soprattutto massima concentrazione, in vista delle ultime due gare dell’anno solare, e senso di responsabilità: dobbiamo pensare esclusivamente ai nostri doveri, è questa l’identità che abbiamo dato al gruppo di lavoro fin dal primo momento. La società ha sempre garantito il massimo sforzo, rispettando tutti gli impegni nonostante il momento delicato sul piano sociale ed economico, e ...

