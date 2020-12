Caso Giulio Regeni, il grido di dolore Di Maio: “Agghiacciante, serve l’UE” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su input di Di Maio, i ministri della Difesa e dell’Interno si sono seduti per discutere del Caso di Giulio Regeni dopo la chiusura delle indagini da parte della procura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Su input di Di, i ministri della Difesa e dell’Interno si sono seduti per discutere deldidopo la chiusura delle indagini da parte della procura… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Tg3web : Caso Regeni. Non solo le torture, le omissioni e i depistaggi. Nelle carte della Procura di Roma, anche la rete di… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. La morte di Paolo Rossi. Le… - Open_gol : Secondo la procura di Roma, la professoressa di Cambridge Maha Mahfouz Abdelrahman non ha voluto contribuire alle i… - giulio_angelis : @VeritaBocca @sillacellino @Lisbeth09885192 @PieroSansonetti @ilriformista No, guardi, le prove si valutano nel pro… - OtherNews5 : -