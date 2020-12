Caso Genovese | la testimonianza shock della vittima 18enne | «Ricordo i dolori e le manette»

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lache ha denunciato Albertoper stupro: «Mi ha fatto prendere la droga, credevo di morire. Non c’è soddisfazione maggiore che vederlo a San Vittore» I ricordiragazza che ha denunciato Albertonon sono sempre nitidi. Ma le sue parole restituiscono l’incubo vissuto durante quella serata a Terrazza Sentimento a Milano. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

L'intervista alla ragazza che ha denunciato l'imprenditore per stupro: «Mi ha fatto prendere la droga, credevo di morire» ...Venti ore “sequestrata” nella camera da letto di Alberto Genovese, annichilita dalla droga dello stupro. Poi il risveglio “con le manette”. “Ho chiesto aiuto, credevo di morire”. In un'intervista al C ...