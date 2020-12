Cashback, ecco cosa fare se si perde il bancomat (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Può capitare che la carta bancomat si smagnetizzi o smetta di funzionare, oppure che venga smarrita o, peggio ancora, rubata. cosa fare in questi casi? Scopriamo come funziona Cashback e come continuare a usarlo anche quando abbiamo smarrito la carta o non funziona più. Come sappiamo il bonus non si rivolge solo alle transazioni effettuate con le carte ma si estende a tutti i mezzi di pagamento tracciabili. Tra questi mezzi di pagamento rientrano le applicazioni mobili. Se la carta si è smagnetizzata, utilizzare le app ed i servizi forniti dalle banche può rivelarsi un’ottima soluzione. Quasi tutte le banche, infatti, ormai danno la possibilità di collegare lo smartphone alla carta di credito o al conto corrente. In questo modo per pagare nei negozi e ottenere il Cashback si potrà utilizzare il ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Può capitare che la cartasi smagnetizzi o smetta di funzionare, oppure che venga smarrita o, peggio ancora, rubata.in questi casi? Scopriamo come funzionae come continuare a usarlo anche quando abbiamo smarrito la carta o non funziona più. Come sappiamo il bonus non si rivolge solo alle transazioni effettuate con le carte ma si estende a tutti i mezzi di pagamento tracciabili. Tra questi mezzi di pagamento rientrano le applicazioni mobili. Se la carta si è smagnetizzata, utilizzare le app ed i servizi forniti dalle banche può rivelarsi un’ottima soluzione. Quasi tutte le banche, infatti, ormai danno la possibilità di collegare lo smartphone alla carta di credito o al conto corrente. In questo modo per pagare nei negozi e ottenere ilsi potrà utilizzare il ...

Attenzione a scaricare ed utilizzare queste applicazioni per il Cashback di Stato perché sono false, a pagamento e non servono a niente. Una lista di applicazione sembrano aver tradito alcuni utenti p ...

