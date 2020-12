Cashback, dalle ricariche del cellulare alle spese per l'auto: gli acquisti possibili (e quelli impossibili) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Circa cinque milioni di italiani si sono iscritti al programma per ottenere l'extra Cashback di Natale, il rimborso fino a 150 euro per gli acquisti effettuati con carte e app a dicembre, ma come... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Circa cinque milioni di italiani si sono iscritti al programma per ottenere l'extradi Natale, il rimborso fino a 150 euro per glieffettuati con carte e app a dicembre, ma come...

dvbntd61 : RT @DiegoFusaro: Il cashback non serve a far ripartire l'economia, ma a colpire il contante. Nel loro mondo orwelliano, vi saranno solo neg… - v_napoletano : RT @DiegoFusaro: Il cashback non serve a far ripartire l'economia, ma a colpire il contante. Nel loro mondo orwelliano, vi saranno solo neg… - DamatoRicardo : RT @DiegoFusaro: Il cashback non serve a far ripartire l'economia, ma a colpire il contante. Nel loro mondo orwelliano, vi saranno solo neg… - infoiteconomia : Cashback, dalle ricariche del cellulare alle spese per l'auto: gli acquisti possibili (e quelli impossibili) - fedesiino : @Alfonso1958 @GiuseppeConteIT Scusa ma il cashback vale solo l domenica pomeriggio dalle 17 alle 19? -