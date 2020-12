Carlos Sainz alla Ferrari, il commovente videomessaggio del team McLaren (in italiano): “Prendetevi cura di lui, ci vediamo in pista” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La McLaren ha pubblicato sui propri canali social un commovente videomessaggio nel quale tutto il team, salutando Carlos Sainz prossimo al passaggio alla Rossa, rivolge un messaggio in italiano alla Ferrari. Gli ormai ex colleghi del pilota raccomandano alla scuderia di Maranello di prendersi cura dello spagnolo che la McLaren ha cresciuto negli ultimi due anni. “Siete tra i nostri più vecchi e acerrimi rivali, rispettiamo la vostra storia e i vostri tifosi così come i nostri. Abbiamo apprezzato ogni battaglia con voi, Ferrari e McLaren sono come poli opposti che si attraggono. In questo speciale momento dell’anno vi vogliamo fare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Laha pubblicato sui propri canali social unnel quale tutto il, salutandoprossimo al passaggioRossa, rivolge un messaggio in. Gli ormai ex colleghi del pilota raccomandanoscuderia di Maranello di prendersidello spagnolo che laha cresciuto negli ultimi due anni. “Siete tra i nostri più vecchi e acerrimi rivali, rispettiamo la vostra storia e i vostri tifosi così come i nostri. Abbiamo apprezzato ogni battaglia con voi,sono come poli opposti che si attraggono. In questo speciale momento dell’anno vi vogliamo fare un ...

SkySportF1 : La McLaren alla Ferrari: 'Prendetevi cura di Carlos Sainz' #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : McLaren, messaggio alla Ferrari: 'E ora prendetevi cura di Carlos Sainz'. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: F1, McLaren saluta Carlos Sainz: nell'emozionante video per la Ferrari, in italiano, il rispetto supera la rivalità: Dall… - CatelliRossella : F1, McLaren saluta Carlos Sainz: nell'emozionante video per la Ferrari, in italiano, il rispetto su… - SOCIALnetbest : La #McLaren annuncia Sainz alla #Ferrari con un video su twitter rivolto ai rivali: “Abbiate cura di Carlos”. E la… -