Carlo Bonifazi sanzionato dalla Federazione

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il 9 dicembre 2020 il Tribunale Federale hacon una sospensione di 15 giorni dall’attività federale per aver pubblicato un post ostile allalo scorso 6 agosto. Post pubblicato ma immediatamente rimosso. Come ricorderete anche Thomas Casali fudiverse settimane fa, per un comportamento simile. Dal post incriminato, si evince tutta la sua rabbia contro la Fipav che a suo dire non ha mai tutelato e considerato davvero il beach volley. “Meritiamo molto di più” ha detto“Meritiamo molto di più del classico contentino che ogni anno ci viene proposto da unache non ha mai tutelato il nostro magnifico sport. Noi esistiamo, siamo persone fisiche che si allenano in pausa pranzo o dopo 8/9 ore di ...