Cardo Mariano | l’ortaggio straricco di sostanze benefiche

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Alfie Borromeo Il(Cynara cardunculus) appartiene alla famiglia delle composite, come la camomilla e il carciofo, il cui sapore lo ricorda molto. La parte della pianta che si raccoglie a scopo alimentare è la costa delle foglie, larga e carnosa, con un sapore particolare tra l’amarognolo e il dolciastro, quest’ultimo ottenuto grazie al processo di imbianchimento a cui viene sottoposta la pianta (da verde resta fibroso, amaro e aspro). Pur non essendo un alimento molto comune, in realtà ilè assai apprezzato per sapore e proprietà dalla cucina tradizionale e da quella naturale Il nomeha un significato tutto particolare, significa arpione (dal celtico ard = spina); il termine Silybum invece, deriva dal greco silybon, che significa ciuffo, e probabilmente allude al fiore che ha un bel ciuffo di petali colorati ...